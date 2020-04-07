Apple iPhone 9 Telekomünikasyon Devinin Sitesinde Listelendi!
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Apple, Teknoloji

Apple iPhone 9 Telekomünikasyon Devinin Sitesinde Listelendi!

Verizon, yaklaşmakta olan Apple iPhone 9 modelini internet sitesinde listeledi. İşte detaylar!

Apple iPhone 9 için Önemli İşaret

Apple oldukça yakın bir süreçte uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
Apple iPhone 9 Telekomünikasyon Devinin Sitesinde Listelendi!

Verizon, yaklaşmakta olan Apple iPhone 9 modelini internet sitesinde listeledi. İşte detaylar!

Apple iPhone 9 için Önemli İşaret

Apple oldukça yakın bir süreçte uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda iPhone SE 2, iPhone SE (2020) ve iPhone 9 isimleri ile duyduğumuz model, geçtiğimiz saatlerde JD üzerinde iPhone 9 olarak listelenmişti.

Benzer bir adım da telekomünikasyon devi Verizon tarafında gerçekleşti.

Verizon'un takas listesinde iPhone 11 serisi, Galaxy S10 serisi, Galaxy Note 10 serisi ve Pixel 4 serisi yer alıyor. Bu modellerin arasında yer alan iPhone 9 ifadesi ise dikkatleri çekmeyi başardı.

Verizon slipped and mentioned the new "iPhone 9" on their trade-in page. ?? pic.twitter.com/N1qkuFHN3i

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 5, 2020

Yeni iPhone modeli ile ilgili ortaya atılan raporlar 15 Nisan tarihinde tanıtılacağını ve 22 Nisan tarihinde satışa sunulacağını işaret ediyor. Peki siz bu modelden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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