Apple iPhone 9 Çinli Perakende Sitesinde Listelendi!
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Apple, Teknoloji

Apple iPhone 9 Çinli Perakende Sitesinde Listelendi!

Apple oldukça yakın bir zamanda nispeten uygun fiyatlı bir model ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yeni modelin isimlendirmesi noktasında bir fikir ayrılığı olsa da iPhone SE (2020) ya da iPhone 9 olarak adlandırılması bekleniyor.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Apple iPhone 9 Çinli Perakende Sitesinde Listelendi!

Apple oldukça yakın bir zamanda nispeten uygun fiyatlı bir model ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yeni modelin isimlendirmesi noktasında bir fikir ayrılığı olsa da iPhone SE (2020) ya da iPhone 9 olarak adlandırılması bekleniyor.

Çinli perakende sitesi JD yeni modeli yanlışlıkla internet sitesinde listelemiş olabilir.

Siteye iPhone 9 olarak eklenen model teknik özellikleri açığa çıkarmıyor olsa da 5G desteğinin bulunmadığını onaylıyor. Bu noktada bizlere pek bir şey sunmuyor olsa da yeni modelin yakın bir zamanda karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Nitekim söz konusu modelin 31 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Covid-19 kaynaklı sebeplerden ertelendiği iddia edilen modelin beklenen tanıtım tarihi ise 15 Nisan olarak güncellendi. Tabii bu tarihin bir iddia olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Yeni modelde 4.7 inç boyutunda bir ekran, uzun zamandır veda edilen Touch ID sensörü, A13 işlemci, tekli arka kamera bekleniyor. Sızıntılar tüm bu özelliklerin 399 dolar başlangıç fiyatı ile sunulacağını işaret ediyor.

Peki siz bu modelden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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