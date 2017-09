Apple İphone 8 Plus Tanıtıldı!

Apple, bugün Apple Park'ta gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı tanıttı. Ayrıca yeni Apple TV ile Apple Watch Series 3 akıllı saatini de tanıtan Apple, en büyük ilgiyi ise, iPhone'un 10'ucu yılına özel olarak tanıttığı iPhone X ile gördü.



iPhone 8 ve ve iPhone 8 Plus akılı telefonlarıyla, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın devam modellerine imza atan Apple, kamera konusunda da selef modellerdeki ayrımı sürdürdü. iPhone 8 hakkında tüm bilgileri bu haberimizde sizlere aktarmıştık. Peki, iPhone 8 Plus bizlere neler sunuyor?







iPhone 8 Plus, boyut ve tasarım çizgisi bakımından iPhone 7 Plus'ın izlerini taşıyor. 7.5 mm kalınlığında olan telefon, 202 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Altın, uzay grisi ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak olan iPhone 8 Plus, 5.5 inç boyutunda bir ekranı üzerinde taşıyor. LED arka aydınlatmalı Retina ekran, 1080x1920 yani, Full HD bir görüntü sunarken, 401 ppi piksel yoğunluğuna ve yüzde 67.4 oranına sahip.



iOS 11 işletim sistemiyle çalışan iPhone 8 Plus, Apple A11 Bionic işlemciden güç alıyor. 6 çekirdekli yapıda olan bu işlemciye, 3 GB RAM eşlik ediyor. 64 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak olan iPhone 8 Plus, tıpkı iPhone 7 Plus'taki gibi çift arka kamerasıyla göz dolduruyor.







iPhone 8 Plus'ın arka kameraları 12 MP boyutunda lense sahip. f/1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışık koşullarında iddialı duran telefon, ikincil kamerasıyla da f/2.8 diyafram sunuyor. 2x optik zum, optik imaj sabitleyici, çift tonlu 4 LED flaş, otofokus ve faz algılamalı otofokus özellikleriyle 4K 60 FPS ve 1080p 30, 60, 120 ve 240 FPS video kayıt imkanı da tanıyan iPhone 8 Plus, ayrıca 7 MP ön kameraya da sahip. iPhone 8 Plus'ın çift kamerasına gelen yeni Portait Lightning işlevi, çektiğiniz fotoğraftaki ışıklandırmayı ve yüzünüzdeki çizgileri dijital olarak ayarlamaya izin veriyor. Öznenin üzerindeki ışık, filtrelerle değiştirilmek yerine, gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor.



Kablosuz şarj desteğinin geldiği iPhone 8 Plus'ta, IP68 sertifikası da yer alıyor. Böylece iPhone 8 Plus de, 1.5 metreye kadar 30 dakika süreyle suya karşı dayanıklılık gösteren telefonlar arasına katılıyor. Telefonda bir diğer dikkat çeken detay ise, Bluetooth 5.0 desteğinin gelmesi. Wi-Fi noktasında da, 802.11ac desteği mevcut.



iPhone 8 Plus, 15 Eylül'de ön siparişe çıkacak, 22 Eylül tarihinde de satışta bulunacak. iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık versiyonu 799 Dolar fiyata satılacak. 256 GB'lık iPhone 8 Plus modelinin fiyatı ise 899 Dolar.



iPhone 8 Plus Teknik Özellikleri









İşletim Sistemi



iOS 11



İşlemci



Apple A11 Bionic



Çekirdek



6



Ekran Teknolojisi



IPS LCD



Ekran Boyutu



5.5 inç



Ekran Çözünürlüğü



1080x1920 px



Bellek (RAM)



3 GB



Dahili Depolama



64/256 GB



Arttırılabilir Hafıza



Yok



Ön Kamera



7.0 MP



Arka Kamera



Çift 12 MP



Wi-Fi



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac



NFC



Var



LTE



Cat16 1024/150 Mbps



Bluetooth



5.0



Boyutlar



158.4 x 78.1 x 7.5 mm



Ağırlık



202 gram