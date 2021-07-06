Apple, iPhone 14 Modellerinde Yüksek Yenilemeli Ekranlar Kullanacak
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Apple, iPhone 14 Modellerinde Yüksek Yenilemeli Ekranlar Kullanacak

Apple, iPhone 14 Modellerinde Yüksek Yenilemeli Ekranlar Kullanacak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bugün yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in bu yıl yüksek yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranlara sahip tek model olduğundan bahsederken, şirketin bu yükseltmeyi gelecek yıl tüm iPhone 14 üyelerine ekleme olasılığı var.

Bugün yayınlanan yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in bu yıl yüksek yenileme hızına sahip LTPO OLED ekranlara sahip tek model olduğundan bahsederken, şirketin bu yükseltmeyi gelecek yıl tüm iPhone 14 üyelerine ekleme olasılığı var.

Bu planların sonunda doğru olduğunu varsayarsak, tüketicilerin daha pahalı modellerde bu pürüzsüz 120Hz yenileme hızını deneyimlemek için fazladan para harcamaları gerekmeyecek.

The Elec'ten bir rapor, yaklaşan iPhone 13 ve iPhone 13 mini için Apple LTPS OLED ekranları tedarik ettiği bildirilen LG'nin LTPO OLED üretimini artırmak için çaba sarf ettiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, daha önce yayınlanan bilgiler, Koreli üreticinin 2022'den itibaren bu tür ekranları seri üretmeye başlayabileceğini ve şu anda Apple'ın tek yüksek kaliteli iPhone ekranları sağlayıcısı olmaya devam eden Samsung'un pazar payını azaltabileceğini iddia etti.

Yeni rapor, LG'nin gelecek yıl Apple'a bu birimleri tedarik edebileceği umuduyla üretim hattını LTPO'ya dönüştürmeyi planladığını belirtiyor. Apple, iPhone 13 mini ve iPhone 13 için 60Hz LTPS ekranları için LG'yi tutuyorsa, muhtemelen tedarikçiyi daha ucuz iPhone 14 modelleri için de tutacaktır.

Ekran analisti Ross Young, daha önce tüm 2022 iPhone modellerinin LTPO OLED panellerle geleceğini ve müşterilerin bu akıcı 120Hz iyiliğini deneyimlemek için bir prim ödemek zorunda kalmayacağını belirtti.

Bununla birlikte, Elec, Apple'ın tamamen LTPO OLED iPhone 14 lansmanına geçmeyi planladığını açıkça belirtmediği için, okuyucularımızın bu bilgiyi bir tutam tuzla ele almaları ve gelecekteki güncellemeleri beklemeleri gerekecek.

Kaynak: Turkmmo

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