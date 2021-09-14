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Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Teknoloji devi Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı.

Teknoloji devi Apple, İphone 13 ailesini tanıttı. A15 işlemci ile birlikte gelecek olan iPhone 13, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacak. Ayrıca hem iPhone 13, hem iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji firması Apple, iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 13 ailesinin tanıtımını yaptı. Tanıtım korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da online olarak gerçekleştirildi. Grafit, altın, gümüş, sierra mavisi olmak üzere 5 renk seçeneği ile görücüye çıkan iPhone 13'ün A15 işlemci ile birlikte geleceği, 12 megapiksellik geniş açılı bir kameraya sahip olacağı belirtildi. Bataryaları gelişen iPhone 13 ailesinde Hem iPhone 13 hem de iPhone 13 Mini bir önceki nesle göre daha fazla batarya ömrüne sahip olacak. Bu kapsamında iPhone 13'te 2.5 saatlik, iPhone 13 Mini'de ise 1.5 saatlik bir artış olduğu ifade edildi. Ayrıca iPhone 13'ün tepesindeki çentik de yüzde 20 oranında küçülmüş durumda.

YENİ İPHONE'UN TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 13 mini 10 bin 999, iPhone 13 ise 11 bin 999, 6.1 inç ekrana sahip iPhone 13 Pro 15 bin 999 ve 6.7 inç ekrana sahip iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 liradan başlangıç satış fiyatıyla satışa sunulacak.

Apple ayrıca, yeni telefonu iPhone 13 ile birlikte yeni iPad Mini ve yeni akıllı saati Apple Watch Series 7'yi de tanıttı.

Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı

Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı

Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı

Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı
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