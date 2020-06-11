Apple iPhone 12 Üretimi Önümüzdeki Ay Başlayabilir: Erteleme Olacak mı? Apple tarafında ortaya atılan sızıntılara göre iPhone 12 modelleri, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılara göre iPhone 12 modelleri, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı kısa bir süre için de olsa gecikme riski ile karşı karşıya. Digitimes tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple iPhone 12 üretimi önümüzdeki ay itibarıyla başlayacak. Peki bu sızıntı gecikmeye dair ne gibi detayları sunuyor?

Apple iPhone 12 Üretimi Ne Zaman Başlayacak?

Söz konusu rapora göre Apple, bu ayın sonuna kadar yeni modellerin nihai testlerini tamamlayacak ve önümüzdeki ayın sonlarına doğru seri üretim aşamasına geçiş yapacak. Bilindiği üzere bu sene dört yeni model ile karşılaşmayı bekliyoruz. Şu aşamada bu modellerin aşağıdaki isimlerle anılması bekleniyor:

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Max

Apple iPhone 12 Pro Max

Yine aynı rapora göre tüm bu modeller aynı takvimde seri üretim aşamasına girmiş olacak ve bu nedenle modellerin farklı tarihlerde tanıtılması ya da farklı tarihlerde satışa sunulması beklenmiyor. Yine de bunun tersi duruma yönelik bazı iddialarla daha öncesinde karşılaştığımızı hatırlatalım.

Bir referans olması adına iPhone SE (2020)'nin Ocak 2020 döneminde seri üretime girdiği ve Nisan 2020 döneminde satışa sunulduğu biliniyor. Yani arada üç ay gibi bir süre oynuyor. Eğer iPhone 12 modelleri için bir fikir yürütmek istersek Ekim 2020 oldukça mantıklı bir seçenek olabilir. Nitekim daha öncesinde ortaya atılan sızıntılar da bu tarihi doğrular nitelikte.