Apple iPhone 12 Tasarımı Sızdırıldı!
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Apple iPhone 12 Tasarımı Sızdırıldı!

Apple iPhone 12 Tasarımı Sızdırıldı!
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

Apple önümüzdeki aylarda iPhone 12 olarak adlandırılması beklenen yeni nesil amiral gemisi serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Apple önümüzdeki aylarda iPhone 12 olarak adlandırılması beklenen yeni nesil amiral gemisi serisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modellere yaklaştıkça daha fazla sızıntı ile karşılaşmaya başlıyoruz ve bunlardan birisi de tasarım noktasında ortaya çıktı. İşte Apple iPhone 12 tasarımı!

Apple iPhone 12 Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple genellikle eylül aylarında yeni akıllı telefonlarını tanıtıyor olsa da yeni tip koronavirüs nedeni ile yaşanan tedarik zinciri bozuklukları bazı gecikmelere sebep olabilir gibi gözüküyor. Bu noktada Aralık 2020 iddialarının ortada dolaştığını biliyoruz.

Tüm bunlara karşın sızıntıların gelmesi için bir engel yok.

PhoneArena tarafından yayınlanan yeni tasarım, mevcut nesille kıyaslandığında bazı ufak dokunuşlar içeriyor. Öncelikle ön tarafa baktığımızda daha dar çentik yapısı görüyoruz. Bu son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir söylenti ve doğru olma ihtimali oldukça kuvvetli. Nitekim Face ID sensörleri şirketin çentiği kaldırabilmesine engel olduğu için çentiksiz bir tasarım ile karşılaşmamız oldukça zor. Öte taraftan daha ince bir çerçeve yapısının da bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada fark oldukça küçük seviyede ve günlük kullanıcı açısından kayda değer bir farklılık yok.

Üstteki görselde iPhone 12 modeli yer aldığı için ikili kamera kurulumu görüyorsunuz. Öte taraftan alttaki görselde ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tasarımı yer alıyor.

Bu iki modelde ise üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LIDAR Sensör yer alıyor. Bu, iPad Pro (2020) modellerinde yer alan sensörün aynısı. LIDAR, derinlik algılama özelliği sayesinde çok çeşitli işlevlerden yararlanabilmenize olanak sunuyor.

Geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone 11 modellerinin birebir tasarımları ile aylar öncesinde karşılaştığımızı göz önüne alırsak söz konusu tasarımların gerçek ya da gerçeğe çok yakın tasarımlar olduğunu düşünebiliriz.

Peki siz bu tasarımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tasarımlarda değiştirilmesi gereken şeyler var mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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