Apple iPhone 12 Tasarımı Dudak Uçuklattı: Şaheser Gibi Apple iPhone 12 tasarımı ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından bir daha ortaya çıkarıldı.

Apple iPhone 12 tasarımı ünlü analist Ming-Chi Kuo tarafından bir daha ortaya çıkarıldı. Her akıllı telefon şirketinin olduğu gibi Apple firmasının da belirli bir stratejisi bulunuyor. Firma bazı tasarımları önceden kullanıcılar ile buluşturuyor ve bunu analistler aracılığıyla yapıyor.

iPhone 12 serisi ile Kuo, geçen yıl Apple'ın yeni kameralar, OLED ekranlar ve 5G modemlerle dört yeni iPhone modeli piyasaya sürmeyi planladığını söylemişti ve bu oldu. Ayrıca Apple'ın; iPhone 5 tasarımının ve en yeni iPhone 11 ve 11 Pro tasarımlarının bir kombinasyonu olan şık yeni bir tasarım üreteceğini de itiraf etmişti. iPhone 12 konsept tasarımı ortaya çıktı

Ünlü Apple analisti tarafından ortaya atılan iddialar birleştirildiğinde; minyatür bir iPad Pro gibi bir şey beklemek mümkün. Apple tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, gerçekten de yeni cihazın buna çok benzeyeceği görülüyor.

Birazdan göreceğimiz iPhone 12 serisi cihazlar dudağınızı uçuklatacak. Apple'ın bile özeneceği bu konsept tasarımlar, ilginç detaylara sahip. Yükseltilmiş bir üçlü lensli arka kameraya ek olarak iPhone 12 Pro'nun arkasında şık yeni bir Midnight Blue rengi ve LIDAR sensörü bulunuyor. Bu yıl çıkacak iPhone 12 ve iPhone 12 pro modelleri küçük bir çentikte gelebilir. Sizler için konsept tasarımın yer aldığı videoyu aşağıya bıraktık. İzledikten sonra yorumlarınızı aktarmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir