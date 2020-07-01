Apple, iPhone 12 Serisinde Ucuza Kaçabilir: Düşük Hızda 5G
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Apple, iPhone 12 Serisinde Ucuza Kaçabilir: Düşük Hızda 5G

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılan dört yeni modelle karşılaşacağımızı işaret ediyor.

Apple, iPhone 12 Serisinde Ucuza Kaçabilir: Düşük Hızda 5G
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:43

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılan dört yeni modelle karşılaşacağımızı işaret ediyor. Daha öncesinde duyduğumuz söylentiler bu dört modelin de 5G teknolojisi ile geleceğini söylüyordu. Buna karşın tedarik zinciri kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bazı modeller düşük hızda 5G sunabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple iPhone 12 Serisi Hangi Ağ Teknolojisi ile Gelecek?

Az önce de bahsettiğim gibi iPhone 12 modelleri hakkında bilinen detaylar, en azından şu aşamada, oldukça kısıtlı ve bu noktada önemli bir soru işareti var: "Bütün modeller yalnızca 5G ile mi gelecek?" Bu soru muhtemelen bölgelere bağlı olarak 4G/ 5G seçeneklerinin sunulması şeklinde cevaplanabilir. Ancak bundan daha önemli bir soru daha var: "Hangi 5G standartı?"

Temel olarak akıllı telefonlarda kullanılabilen iki adet 5G standartı var. Bunlardan ilki Sub-6GHz 5G ve diğeri ise mmWave 5G olarak biliniyor.

Sub-6GHz 5G, LTE ile kıyaslandığında biraz daha yüksek hızlar sunuyor, yine de önemli ölçüde değil. Buna karşın daha az gecikme süresi gibi avantajları bulunmakta. Eğer bu teknolojiye sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız 100 Mbps - 150 Mbps arasında hızları (gündelik kullanımda) edinmeniz mümkün olacaktır.

mmWave 5G teorik olarak gigabit hızları sunan bir standarttır. Yine de uygulamada yaklaşık 500 Mbps hıza ulaşırsınız. Tabii her durumda diğer standarta kıyasla 3 - 5 kat arası daha yüksek hız anlamına gelir. Tabii doğru orantılı bir şekilde daha pahalı maliyet anlamına da.

Şu aşamada bildiğimiz şey, bütün iPhone 12 modellerinin Sub-6GHz 5G teknolojisini destekleyeceğidir; belirsizlik, mmWave 5G noktasında.

Tedarik zinciri kaynakları tarafından belirtilene göre bu yılki iPhone'lar mmWave 5G desteği sunacak. Buna karşın bu desteğin yalnızca Amerika, İngiltere, Kanada ve birkaç ülke için sunulacağı düşünülüyor. Buna ek olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Max modellerinin hiçbir bölgede mmWave 5G ile satışa sunulmayabileceği de ifade edilmekte.

Kaynak: Tamindir

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