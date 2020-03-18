Apple iPhone 12 Rakiplerinin Gerisinde Kalacak!

Apple tarafından önümüzdeki dönemlerde satışa sunulması beklenen iPhone 12 kamera tarafında rakiplerinin gerisinde kalacak.



Baz Modelde Bulunmayacak!



iOS 14 sürümünün kodlarında çıkan detaylara göre bu sene iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan yeni bir seri ile karşılaşmayı bekliyoruz. Kodlarda ortaya çıkan bir detay, Time of Flight 3D (ToF) sensörü için bazı kötü gelişmeleri işaret ediyor.



Buna göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde ToF sensörüne yer verileceğini ancak baz model olan iPhone 12 modelinde ToF sensörünün kullanılmayacağını görüyoruz. iPhone 12'nin ToF sensörüne sahip olmayacağı ile ilgili söylentiler bir süredir mevcuttu. Şimdi ise gayri resmi olarak doğrulanmış oldu.



Tüm bunlara ek olarak uzun bir süredir beklenen iPhone 9/ iPhone SE 2 ile ilgili de bazı detaylar mevcut. Buna göre bütçe dostu model tek arka kamera ile gelecek ve video kaydı sırasında stereo ses kaydı yakalayabilecek.



İlerleyen dönemlerde daha çok gelişme ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Siz de bu gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.