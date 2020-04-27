Apple iPhone 12 Modellerini Bekleyenleri Üzecek Gelişme! Apple geçtiğimiz günlerde bütçe dostu yeni modeli iPhone SE (2020) ile karşımıza çıkmış olsa da şirketin yeni nesil amiral gemisi yaşanan salgın dolayısı ile bazı gecikmeler yaşayabilir.

Apple geçtiğimiz günlerde bütçe dostu yeni modeli iPhone SE (2020) ile karşımıza çıkmış olsa da şirketin yeni nesil amiral gemisi yaşanan salgın dolayısı ile bazı gecikmeler yaşayabilir. İşte Apple iPhone 12 modellerini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak sızıntılar!

Apple iPhone 12 Modelleri Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Wall Street Journal tarafından yapılan habere göre yeni tip koronavirüs kaynaklı salgın, iPhone 12 modellerinin gecikmesine yol açabilir.

Apple son zamanlarda alıştığımız üzere eylül aylarında tanıttığı yeni nesil modelleri, ekim aylarında satışa sunuyordu. Söz konusu habere göre ise yeni nesil amiral gemisi modellerin satışa sunulması Aralık 2020 dönemini bulabilir.

Nitekim söz konusu haber, bu yöndeki ilk iddialar değil. Daha öncesinde de pek çok defa buna benzer gecikmelerin yaşanabileceği iddia edilmişti.

Tabii bu sorunun yalnızca tedarik zinciri ile ilgili olmadığını, düşen talep ile de ilgili olduğunu söylemek gerekiyor. Şu sıralar kimse yeni telefon almak için sıralara girmiyor ve ani talep düşüşü üreticileri zor bir durumda bırakmayı başardı.

Apple söz konusu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmasa da ilerleyen dönemlerde konu hakkında daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?