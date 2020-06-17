Apple iPhone 12 Konsept Tasarımı ile Karşınızda!
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Apple iPhone 12 Konsept Tasarımı ile Karşınızda!

Apple tarafından bu sene içerisinde tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken hayranlar tarafından ortaya atılan yeni bir konsept tasarım dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Apple iPhone 12 Konsept Tasarımı ile Karşınızda!
17.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:53

Apple tarafından bu sene içerisinde tanıtılacak olan iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken hayranlar tarafından ortaya atılan yeni bir konsept tasarım dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılardan ve raporlardan derlenen Apple iPhone 12 konsept tasarımı oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. İşte söz konusu tasarıma dair merak edilen detaylar ve dahası!

Apple iPhone 12 Konsept Tasarımı Neye Benziyor?

Son zamanlarda iPhone 12 modelleri ile ilgili daha fazla sızıntıya ulaşma şansını elde ediyoruz ve bu noktada yeni modellerin neye benzeyeceği ile ilgili daha net fikirler edinebilmemiz mümkün oluyor. Söz konusu tasarıma göz attığımızda hem daha ince çerçevelere hem de daha küçük çentiğe sahip, yani daha geniş ekran/ çerçeve oranına sahip, bir modelle karşılaşıyoruz. Bu, önceki sızıntılarda da sıklıkla duyduğumuz bir durum.

Arka tarafa baktığımızda kare alan içerisinde konumlandırılmış olan üçlü kamera kurulumunu ve iPad Pro (2020) modellerinde de yer alan LiDAR sensörünü görüyoruz. Bu noktada True Tone flaş, bu sensörlerin ortasında konumlandırılmış durumda. Tabii bu kamera kurulumunun üst düzey modeller için geçerli olacağı biliniyor. Yani tüm modellerde bu sensörlerin hepsi yer almayacak.

Peki siz ortaya atılan bu konsept tasarımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tasarımlar yeni modeller için heyecan verici bir yapıya sahip mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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