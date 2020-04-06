Apple iPhone 12 Kamerası ile Ortaya Çıktı! Apple önümüzdeki dönemlerde yeni iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modellere ait kamera kurulumu sızdırılmış olabilir.

Apple önümüzdeki dönemlerde yeni iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modellere ait kamera kurulumu sızdırılmış olabilir.

Dörtlü Arka Kamera

iOS 14 içerisinde ortaya çıkan bir yapı iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde dörtlü arka kamera kurulumu ile karşılaşabileceğimizi ortaya koyuyor. Bu yapıya göre iPhone 11 modellerinde de olduğu gibi arka kasanın sol üst tarafında bir kamera bloğu bulunuyor. Ancak bu sefer dört lens ile birlikte.

Bu lenslerden üçünün iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde de olduğu gibi ana kamera, telefoto ve ultra geniş açılı kamera olduğunu düşünebiliriz. Buna karşın dördüncünün tam olarak ne olduğu ile ilgili bazı iddialar mevcut.

Bu, iPad Pro 2020 modellerinde de yer alan LiDAR olabilir. Bu sensör bir nesneye ulaşmanın ve buna geri dönmenin ne kadar sürdüğünü hesaplayarak uzaklık mesafesini belirleyebilir ve temel olarak artırılmış gerçeklik adına önemli bir teknolojidir.

Tabii şu sıralar bunun açığa çıkması için önümüzde uzun bir süreç var. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.