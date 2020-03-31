Apple iPhone 12 Hakkında Kafa Karışıklığı Devam Ediyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Teknoloji

Apple iPhone 12 Hakkında Kafa Karışıklığı Devam Ediyor

Hemen hemen bütün dünyaya yayılan koronavirüs, birçok sektöre ve firmaya da oldukça olumsuz yönde rüzgar estirdi.

31.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:49
Apple iPhone 12 Hakkında Kafa Karışıklığı Devam Ediyor

Hemen hemen bütün dünyaya yayılan koronavirüs, birçok sektöre ve firmaya da oldukça olumsuz yönde rüzgar estirdi. Çok ciddi bir durağanlığa sebep olan salgın, doğal olarak teknoloji dünyasının devlerinden Apple'ı adeta mahvetti. Kuruluş, Çin'deki üretim noktalarını durdurmak durumunda. Bu durumda şirket bu kadar büyük olunca da şirketin gelecek hamleleriyle ilgili bilgiler, tahminler ve öngörüler de bir hayli yüksek. Piyasa içerisinde yer alan bazı yetkililer, Apple'ın 5G iPhone üretiminin erteleneceğini söylüyordu.

Apple iPhone 12 modellerinde talep ölçümü yapacak

Bu salgınının çıkış noktası olan Çin, bu salgını atlattı. Fakat Avrupa ülkesinde yeni vakalar ve hayatını kaybedenler binlerle, yüzlerle ifade edilirken Çin'de son iki günde 99 yeni vaka açıklanırken, sadece 8 kişi öldü. Fakat Çin, bu konudaki kritik eşiği geride bıraktı.

Ülkedeki durumun iyileşmesi doğal olarak Apple için de bir nebze olsun iyi haber olarak görülüyor. Kuruluş, Çin'de yer alan 42 fabrikasını yeniden açma kararı aldı. Birçok şirket, yeni iPhone'ların montajı için işçileri işe aldı.

Temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanların, pahalı yeni iPhone'lar almak istemeyeceği son derece ortada. iPhone Arena'ya göre Apple için buradaki kritik nokta giriş seviyesi iPhone 9'lar ile ilgili. Apple, iPhone 9'a olan talepten yola çıkaran 5G iPhone'ları için muhtemel talep ölçümü yapacak.

Kaynak: Tamindir

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