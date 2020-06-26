Apple iPhone 12 Fiyatları iPhone 11'den Daha Ucuz Olacak! Apple önümüzdeki dönemlerde iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve sızıntılar dahilinde bütün serinin 5G ağ teknolojisini destekleyeceğini biliyoruz.

Apple önümüzdeki dönemlerde iPhone 12 modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor ve sızıntılar dahilinde bütün serinin 5G ağ teknolojisini destekleyeceğini biliyoruz. Buna ek olarak bu teknolojinin henüz kullanılabilir olmadığı yerlerde 4G ağ teknolojisine sahip varyantların da satışa sunulacağı iddia ediliyor ve bu varyantlar fiyat noktasında kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor. Yeni sızıntılara göre Apple iPhone 12 fiyatları mevcut iPhone 11 fiyatlarına kıyasla daha uygun bir şekilde satışa sunulacak. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple iPhone 12 Fiyatları için Başlangıç Fiyatı Sızdırıldı!

Son yıllarda kutulardan hemen her şeyi çıkartmasına rağmen fiyat etiketini yükseltmeye devam eden Apple, yeni modellerinin kutu içeriğinde de bazı eksiltmelere gidecek gibi gözüküyor. Öte taraftan bu sefer, kullanıcılar için uygun bir fiyatlandırma noktası tercih edilebilir.

Yeni bir sızıntıya göre iPhone 12 modelinin 4G varyantı 549 dolar başlangıç fiyatı ile, 5G varyantı ise 649 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Eğer iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatının 699 dolar olduğunu göz önüne alırsak yeni modelin selefine göre 150 dolar ila 50 dolar arasında daha uygun bir fiyatla satışa sunulması mümkün olabilir.

Nitekim bu son zamanlarda duyduğumuz pek çok sızıntı ve rapor ile uyuşan bir iddia olarak öne çıkıyor.

Yeni iPhone modelleri ile Eylül 2020 tarihinde tanışmayı bekliyoruz. Öte taraftan pandemi nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zinciri, yeni modellerin satışa sunulma tarihi üzerinde birkaç aylık gecikmeye yol açabilir ya da bir süre için stok sorunları yaratabilir. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir