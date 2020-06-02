Apple iPhone 12 Fiyatları Cepleri Boşaltabilir! İşte Nedeni Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar önümüzdeki aylarda dört adet yeni akıllı telefon modeli ile karşılaşacağımızı işaret ediyor.

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar önümüzdeki aylarda dört adet yeni akıllı telefon modeli ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Buna karşın raporlardan ve sızıntılardan elde ettiğimiz bilgiler, Apple iPhone 12 fiyatları için bazı üzücü detayları bizlere sunuyor. İşte söz konusu sızıntılara ait merak edilen detaylar!

Apple iPhone 12 Fiyatları Neden Yüksek Olabilir?

Daha öncesinde de denk geldiğimiz sızıntılar, yeni iPhone 12 modellerinin tümünde 5G desteğinin yer alacağını işaret ediyordu. Geçtiğimiz dakikalarda ortaya çıkan bazı yeni görüntüler, yeni modellere ait olduğu iddia edilen iç tasarımları bizlere sunuyor ve görünüşe göre 5G antenine yer açabilmek adına SIM tepsileri değiştirilmiş gibi gözüküyor.

Bu, görünüşte güzel bir detay olsa da pek çok ülke halen bu teknoloji için gerekli olan altyapıya sahip değil. Öte taraftan bu teknolojiyi kullanamayacak olsanız dahi cihazın içerisinde yerleşik olarak yer aldığı için fiyatlara ekstra olarak bir maliyet getirecek ve bu da son kullanıcıya fiyat artışı olarak yansıyabilir.

Yine de bu noktada zıt iddiaların olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yani bazı raporlar fiyatların çok oynamayacağını iddia ederken, bazı raporlar fiyatlarda gerçekten ciddi artışların olabileceğini bizlere sunuyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.