Apple iPhone 12 Bekleyenleri Üzecek Rapor!

Apple tarafından bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 9 ve iPhone 12 modelleri hakkında yeni gelişmeler sızdırıldı.

iPhone 9 Çok Yakında Tanıtılabilir

Apple daha öncesinde sızdırılan raporlar doğrultusunda bu ay iPad Pro, Macbook Air ve iPhone 9 modelleri ile karşımıza çıkacaktı. Covid-19 sebebi ile fiziksel etkinlikler gerçekleştirilemese de şirket, iPad Pro ve Macbook Air modellerini sessiz sedasız bir şekilde tanıttı.

Buna karşın heyecanla beklenen iPhone 9/ iPhone SE 2 için herhangi bir haber alınamaması pek çok kişinin aklında gecikme yönünde şüpheler oluşturdu. Güvenilir kaynaklardan derlenen sızıntılara göre iPhone 9 için seri üretim başladı ve çok yakında satışa sunulacak.

iPhone 12 Modelleri Gecikecek

Öte taraftan iPhone 12 modelleri ile ilgili bazı olumsuz gelişmeler mevcut. Apple, genelde yeni modellerini eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıtıyor. Buna karşın yeni iPhone serisinin büyük ölçüde gecikeceği ve en erken Kasım 2020 tarihinde karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Tabii bu tarihin yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak daha da ötelenmesi mümkün olabilir. Önümüzdeki aylarda yeni modellerle ilgili daha çok bilgiye ulaşmayı bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.