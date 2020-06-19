Apple iOS İsim Değişikliği Yapıyor: Steve Jobs Mezarında Ters Dönecek Uzun bir süredir konuşulan Apple iOS isim değişikliği yakın zamanda gerçekleşebilir.

Uzun bir süredir konuşulan Apple iOS isim değişikliği yakın zamanda gerçekleşebilir. Şirketin diğer işletim sistemleri ile ilgili de bu tür değişiklikler yaptığı biliniyor. İşte akıllarda soru işareti bırakan isim değişikliğinin detayları.

Her yıl çıkardığı amiral gemisi niteliğinde akıllı telefonlarla kendisinden söz ettirmeyi başaran Apple, bu sefer başka bir konu hakkında tartışmaların odağı oluyor. Uzun bir süredir iPhone ve iPad modellerinde kullanılan iOS işletim sisteminin değişeceği söyleniyordu. Firma bunu gerçekten de hayata geçirdi ve iPad işletim sistemlerine iPadOS ismini verdi. Şimdi ise sıra iPhone modellerinde.

Apple iOS isim değişikliği çok konuşulacak

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Apple, iOS isim değişikliği ile ilgili kendisi herhangi bir açıklama yapmadı. Jon Prosser tarafından yapılan açıklamalarda, Apple modellerinde kullanılacak işletim sisteminin iPhoneOS olacağı söylendi. Hatta kendisi bunu doğrulayan bir e-posta aldığını bile iddia etti.

Teknoloji devi, kendi akıllı telefonları ile ilgili işletim sistemlerinde isim değişikliğine gideceğini zaten söylemişti. Aslında bu pek bir sürpriz olmasa bile yine de zaman konusunda netlik bulunmuyor. 22 Nisan tarihinde yapılması planlanan WWDC20 etkinliğinde firma belki de bunu doğrulayabilirdi. Fakat salgın nedeniyle ertelendi ve 22 Haziran tarihine alındı.

Apple tarafından yapılacak konferansın gecikmesi nedeniyle henüz bu bilginin doğru olup olmadığı teyit edilemiyor. Bu nedenle bir süre daha beklemekte fayda var. Bizi takip ederek Apple etkinliğinden anlık haberler alabilirsiniz.