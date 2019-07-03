Apple, iOS 13'ün Son Beta Sürümünü Yayınladı

Apple, iOS 13 işletim sisteminin son beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı. Yayınlanan beta sürüm, şirketin yeni işletim sistemini tüm kullanıcılarının hizmetine sunmadan önce, değişikliklerin son kez test edilmesi anlamına geliyor. Güncelleme, ufak tasarım değişiklikleri ve bazı ince ayarları içeriyor.

İşte iOS 13'ün üçüncü beta sürümünde kullanıcıları bekleyen yenilikler;

Ev uygulamasının geçiş animasyonları değiştirildi.



Apple'ın yeni oyun abonelik sistemi olacak olan Apple Arcade uygulamasına, yeni bir tanıtım videosu eklendi.



Kullanıcılar, kameralarını açtıkları zaman bir bildirim alıyorlar ve bu bildirim kameralarının 'Güvenli Kayıt' özelliğini desteklemediğini ifade ediyor.



Bölünmüş ekran aktif edildiği zaman, özelliğin aktif edildiğini gösteren bir animasyon gösteriliyor.



iPhone XS ve iPhone XR kullanıcıları, video görüşmeleri sırasında kamerayla göz temasını artırmak için geliştirilen yeni bir özelliği deneyimleyebiliyorlar.



Klavyede bulunan işlem tuşları yeniden tasarlandı.



Ayarlar menüsü altında yeni getirilen bir 'Gürültü Engelleme' seçeneği getirildi.



Rehbere eklenen büyük bir kırmızı yıldız, acil durum kişilerini ayırt etmeyi sağlıyor.

iOS 13'ün üçüncü betası, kablosuz olarak indirilebileceği gibi iTunes kullanarak da indirilebilir.