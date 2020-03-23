Apple, iOS 13'te Kişisel Erişim Noktasıyla İlgili Sorunları Kabul Etti Apple iOS 13 ve iPadOS 13'te, kişisel erişim noktası özelliğiyle ilgili bağlantı sorunları olduğunu kabul etti.

Apple iOS 13 ve iPadOS 13'te, kişisel erişim noktası özelliğiyle ilgili bağlantı sorunları olduğunu kabul etti. Şirketin bağlantı sorunlarını ne zaman düzelteceği ise bilinmiyor. Sorundan etkilenen kullanıcıların sürekli bağlantı kesintisiyle karşılaştığı ya da hiç bağlanamadığı belirtiliyor. Kullanıcıların iOS 13.1.2 sürümünden beri, sorunu Apple şirketine raporladığı söylense de söz konusu problemin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Sorunla karşılaşan kullanıcılara cihazlarını kapatıp yeniden açarak, sorunu giderebilecekleri söylense de bu yöntem geçici bir çözüm gibi görünüyor.

Kişisel Erişim Sorunlarıyla İlgili Destek Ekipleri Uyarıldı

Şu an Apple'ın bir düzeltme üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak bu çalışmanın, iOS13 ve iPadOS 13'te karşılaşılan kişisel erişim sorunuyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Bunun yanı sıra şirketin, karşılaşılan kişisel erişim sorunuyla ilgili iOS13 ve iPadOs13 destek ekiplerini bilgilendirdiği söyleniyor.

Sorunun, donanımla değil, yazılımla ilgili olduğu söyleniyor. Apple, müşterilerine yeni güncellemeler geldikçe, yazılımlarını güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Ancak, yeni güncellemeler içerisinde, karşılaşılan sorunun giderilip giderilmeyeceği belirtilmiyor.