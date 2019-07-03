Apple, iOS 13 ile Birlikte FaceTime'daki 'Gözlerin Kameraya Bakmaması' Sorununu Çözdü

iOS 13, FaceTime araması sırasında ekrana baksanız bile kameraya bakıyormuşsunuz gibi görüneceğiniz bir geliştirmeyi hayata geçirdi.

Dace Schukin'in Twitter üzerinden açıkladığı yeni özellikle beraber kullanıcıların ekrana baktığı ve konuşma sırasında karşı taraftakini dinlemiyormuş izlenimi veren 'sorun' çözülecek. Göz kontağının büyük önem arz ettiği görüşmelerde özelliğin büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.

(Sol: Kamera uygulamasında ekrana bakılıyor/ Sağ: iOS 13 Beta 3'te FaceTime uygulamasında ekrana bakılıyor)

Bir görüşme yaparken karşınızdakinin gözlerine baksanız dahi kamera yerine ekrana baktığınız için karşı taraftaki sizinle göz göze gelemiyor. iOS 13, bu sorunu ele alarak karmaşık bir görüntü manipülasyonu tekniğini kullandı ve sorunu ortadan kaldırdı.

Dave Schukin'e göre iOS 13, TrueDepth kamera ve ARKit ile birlikte artırılmış gerçekliği kullanarak gözlerinizin pozisyonunu gerçek zamanlı olarak değiştiriyor.

Özellik uygulamanın ayarlarından etkinleştirebiliyor. The Verge'ün de haberinde bahsettiği gibi bu özelliğin geleceği 2017 yılında tahmin edilmişti. Özelliği inceleyenler, iPhone'ların bu işlemi gözleri ve burnu algılayarak yaptığını ortaya çıkardı.

Şu an için iPhone Xs ve Xs Max ile sınırlandırılmış özelliğin daha eski cihazlara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.