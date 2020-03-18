Apple, iOS 13.4 Final Sürümünü Bugün Yayınlayabilir iOS 13.4'ün beş beta sürümü yayınlandı, Apple iOS 13.4 final sürümünü bugün yayınlayabilir. İşte iO

iOS 13.4'ün beş beta sürümü yayınlandı, Apple iOS 13.4 final sürümünü bugün yayınlayabilir. İşte iOS 13.4 ile gelen yenilikler



Apple, iPhone'lar için iOS 13.4, iPad'ler için iPadOS 13.4 güncellemesinin final sürümünü bugün TSİ 20.00'de indirmeye açabilir.



iOS 13.4 Beta 5 sürümünün ardından yayınlanacak iOS 13.4 güncellemesi ile merakla beklenen kablosuz kurtarma özelliğinin gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar macOS sistemli bilgisayarlarda olan internet üzerinden kurtarma özelliği gelirse, iPhone ve iPad'lerde yazılımsal sorunlar bilgisayara ihtiyaç duymadan, kablosuz olarak çözülebilecek. Mail uygulamasında araç çubuğu tasarımının güncellenmesi, iCloud klasör paylaşımı, yeni Hey Siri seçeneği, CarKey (iPhone'u araba anaharı olarak kullanabilmemizi sağlayacak), yeni Memoji çıkartmaları, yeni Shazam kısayolu, iPad'lerde bağlı klavyenin donanım tuşlarını yeniden ayarlamak için bir seçenek, iPad'de Fotoğraflar uygulaması için yeni klavye kısayolları, iPad'de Safari tarayıcıda sekmeleri arka planda açmak için yeni seçenek ve daha birçok keşfedilecek yeniliklerle gelecek.



iOS 13.4 ile gelen yenilikleri resmi olarak güncelleme yayınlandığında öğreneceğiz. Her zaman olduğu gibi, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme altından yeni iOS sürümünü indirip yüklemek mümkün olacak.