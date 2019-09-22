22.09.2019 03:20

Apple Planlanandan bir hafta önce iOS 13.1 ve iPadOS'u yayınlıyor

Apple iOS 13.1 ve iPadOS'u 24 Eylül'de Yayınlıyor.



Apple zar zar iOS 13'ü piyasaya sürdü. Ancak planlanandan bir hafta önce önemli bir güncelleme alıyor. Şirket önceleri 30 Eylül olarak planlanan yayınlanma tarihini bir hafta öne çekti. iOS 13.1 ve iPadOS 24 Eylül'de yayınlanıyor.



Apple'ın elini çabuk tutması güzelde, kafalarda soru işareti de yaratmıyor değil. Güncellemenin bir hafta öne çekilmesinin sebebinin yazılım kararlılığındaki sorunlardan kaynaklandığı söyleniyor.



Bazı iPhone 11 ön izleyicileri iOS 13.0 daki bazı tutarsızlıkları fark ettiler. Dolayısıyla Samsung'un Galaxy Fold'un daki gibi bazı problemleri önceden rapor etmiş gibi görünüyor.



Bu güncelleme ile bazı yeni özelliklere de sahip olacaksınız. Bildiğimiz gibi iPadOS daha iyi bir çoklu görev ve ana ekranda bir widget görünümü sunuyor.

Kaynak: Teknotalk.com