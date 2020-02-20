Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası
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Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası

Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06
Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası

'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü.


Japonya'nın güvenilir gazetelerinden Nikkei'de yer alan bir habere göre iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak bilinen yeni modelin seri üretiminde sıkıntılar yaşanabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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