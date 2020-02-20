Apple'ın yeni ekonomik telefon modeli SE2'de tedarik sorunu yaşanabileceği iddiası

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06

Apple'ın Covid-19 salgını nedeniyle yeni çıkarmayı planladığı daha küçük ebatlı ve düşük fiyatlı yeni modelinin tedariğinde zorlanabileceği ileri sürüldü.



Japonya'nın güvenilir ekonomi gazetelerinden Nikkei'de yer alan bir habere göre iPhone SE2 ya da iPhone 9 olarak bilinen yeni modelin seri üretiminde sıkıntılar yaşanabilir. Euronews.com'da Görüntüle