Apple'ın Shazam'ı Satın Alma Teklifine AB Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müzik hizmetleri piyasasında seçenekleri azaltabileceği ve rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.