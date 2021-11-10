Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Apple'ın kurucularının 1976'da ürettiği bilgisayar 400 bin dolara satıldı

Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD'deki müzayedede 400 bin dolara alıcı buldu.

Apple şirketinin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD'deki müzayedede 400 bin dolara alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre, kasası nadir Hawai koa ahşabından yapılan ve sadece 200 adet üretilen çalışır vaziyetteki orijinal "Apple 1" bilgisayarı ABD'deki açık artırmada 400 bin dolara satıldı.

California'daki John Moran Auctioneers açık artırma evinin verdiği bilgilere göre, bilgisayarın ilk kullanıcısının bir üniversite profesörü olduğu ve sonrasında bilgisayarı 650 dolar karşılığında bir öğrencisine sattığı ifade ediliyor.

Açık artırmada satılan orijinal bilgisayarın yanında kullanma kılavuzunun yer aldığı 2 kaset ve Apple yazılımı da verildi.

Steve Wozniak, Steve Jobs ve Ronald Wayne, dünyaca ünlü Apple şirketini 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda kurmuştu.

Şirketin ilk yıllarında Apple 1 bilgisayarının üretimini finanse etmek için Jobs ve Wozniak bazı şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

ABD gıda bankaları, fiyat artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle talebi karşılayamıyor

 Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor

Kabil Havalimanı'ndaki kargaşada ABD askerine verildikten sonra kaybolan Afgan bebek bulunamıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title