Apple'ın Kredi Kartı Apple Card Ağustos Ayında Kullanımda Olacak

Apple, Apple Card'ın Ağustos Ayında Kullanıma Sunulacağını Doğruladı



Apple'ın ödemelerinizde hem kullanım kolaylığı hem de takip kolaylığı vaat ettiği Apple CARD, ağustos ayında kullanıma resmi olarak sunulacak.

Apple Card NEDİR?

Tamamen Apple Cüzdan uygulamasında çalışacak şekilde tasarlanmış, ancak ilgilenen kullanıcılar titanyumdan üretilmiş fiziksel bir sürüm elde edebilecekler. Apple, kart sahibi olmanın en kötü yönlerinden bazılarını değiştirmeyi hedefliyor. Daha net ödeme takibi, anlaşılması kolay bir ödül programı ve daha az faiz ve komisyon ücreti.

Apple'ın kredi kartı hali hazırda şirket çalışanları tarafından test ediliyor.

Şirketin geçtiğimiz etkinliğinde bahsettiği kredi kartı Apple CARD nihayet ağustos ayında kullanıma sunulacak.

Apple CEO'su Tim Cook;

"Binlerce Apple çalışanı her gün bir beta testinde Apple Card kullanıyor ve Apple Card'ı Ağustos ayında kullanıma sunmaya başlayacağız" dedi.

Apple Card hem dijital hemde fiziksel bir titanyum kart olacak şekilde gelecek. Ancak Apple Card, kişisel Kredi Kartlarından bildiğimiz şekilde 16 basamaklı bir kart numarası, CVV kodu ve son kullanım tarihi şeklinde olmayacak.

Bunun yerine işlem sırasında güvenli alımlar için bu sayıları rastgele üretecek.

Rakamlar aynı zamanda cihaz üzerinde üretilecek ancak bu esnada Goldman Sachs, nerede alışveriş yaptığınız, ne aldığınız veya ne kadar harcadığınızı izleyemeyecek ve göremeyecek.

Yüzde 2 ve Yüzde 3 Gibi Nakit Geri Ödeme Teşvikleri Olacak!



Apple ayrıca, Apple kredi kartı kullanıcılarına Apple Pay ödemelerinde yüzde 2 veya Apple mağazalarından yüzde 3 gibi nakit geri ödeme ve indirim teşvikleri sunacak.

Bunlar mevcut Kredi Kartı indirim ve teşviklerine göre iyi görünmese de bir iPhone satın almayı düşündüğünüzde iyi bir indirime denk gelebilir.

TheVerge

Kaynak: Teknotalk.com