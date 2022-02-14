Teknoloji devi Apple hakkında çeşitli iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Bunlara son olarak firmanın ''iRing'' adlı akıllı alyans ürettiği iddiası eklendi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, Apple'in evli çiftlerin eşlerinin nerede olduğunu izlemesine olanak tanıyan akıllı alyans ürettiğini öne sürdü.

ÖZEL HAYATI İHLAL EDEBİLECEĞİ GÜNDEME GELDİ

Alyansın parmaktan çıkarıldığı an karşı tarafa bildirim gönderdiği, takan kişilerin kan basıncı, kalp atış hızı, ziyaret ettiği yerler gibi konum bilgilerini eş zamanlı olarak paylaşabildiği iddia edildi. Alyansın tüm bilgileri karşı tarafla paylaşması özelliğiyle özel hayatı ihlal edebileceği yönünde eleştiriler de gündeme geldi.

APPLE'IN BÖYLE BİR ALYANSI YOK

Akıllı alyans çeşitli tartışmaların da fitilini ateşlerken, iddianın hiciv içerik üreticisi bir internet sitesi ait olduğu ortaya çıktı. Çok sayıda yazıya ve paylaşıma konu olan alyansın Apple tarafından üretildiği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. Firmanın böyle bir ürünü yok.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Apple'ın ''iRing'' adında akıllı alyans ürettiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Apple'ın evli çiftlerin eşlerinin nerede olduğunu izlemesine olanak tanıyan "iRing" adlı akıllı alyans geliştirdiği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan bu iddiaya kaynak olarak hiciv içerik üreticisi bir internet sitesi gösterildi. Apple'ın böyle bir ürünü bulunmuyor."

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