Apple'ın iPhone'larda Yaptığı Tasarım Değişikliği Ortaya Çıktı

2019 yılının gelmesiyle birlikte birçok Apple hayranı, iPhone cihazlarını bu sene yenilememe kararını aldı. Bu zamana kadarki 'en çirkin' tasarım olarak değerlendirilen iPhone 11, Apple hayranlarına çok bir şey sunamasa da Apple'ın 2020 planlarını ortaya koyma konusunda büyük bir önem taşıyor.

iPhone 11'de gerçekleştirilen tasarım değişikliği, YouTuber Filip Koroy (EverythingApplePro) isimli kullanıcıdan geldi. Koroy, iPhone 11'in anakartının ilk fotoğrafını ortaya çıkartarak gelecek iPhone'larda meydana gelecek gelişmeleri de gösterdi.

Gelişmeye ilk baktığınız zaman çok da büyük bir değişiklik değilmiş gibi görünüyor. Apple, iPhone X ve XS cihazlarında bulunan L şeklindeki anakartını daha kompakt olan dikdörtgen şekline getirmiş durumda. Bu tasarım sayesinde Apple, çok daha (%15-%20 oranında) büyük bataryaları cihazlarına yerleştirebilecek. Bu da 4G teknolojisinden 5G teknolojisine geçişte Apple'ın hayatını kurtaracak diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra artan alanla birlikte ters şarj teknolojisini kullanmak da mümkün olacak.

Koroy'un da belirttiği gibi Apple, bu seneki cihazlarında batarya konusunu ciddiye alıyor. iPhone 11, 5G ve birçok özellikten mahrum bir şekilde kullanıcısını karşılayacak olsa da Apple, 2020 model iPhone'larında kullanmak istediği birçok teknolojiyi bu cihazda test etme şansını yakalayacak.

Tabii ki bu gelişmenin ardından kendinize şunu sorabilirsiniz: Bu sene iPhone cihazımı güncellemeli miyim? Cevap olarak yalnızca iyileştirilmiş bir batarya sizin için yeterliyse cihazınızı güncelleme imkanına sahip olduğunuzu söyleyebiliriz.

Madalyonun diğer yüzüne bakarak cevap verecek olursak, yalnızca batarya geliştirmelerinin yetmeyeceği bir kullanıcıysanız iPhone 11, günümüzdeki birçok akıllı telefon üreticisinin kullandığı teknolojilerden (örneğin 5G) uzak bir telefon çıkarmanın yanı sıra kullanıcıların dalga geçtiği ve kötülediği bir tasarımla da gelmeye hazırlandığı için bu sene telefonunu güncellemeyecek birçok kişi bulunuyor.

Peki, siz bu sene iPhone 11 almayı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.