Apple'ın iPhone 11'de Lightning Kabloya Devam Edeceği Söyleniyor

Apple, eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi beklenen lansman etkinliği ile birlikte 2019 model iPhone'arı gün yüzüne çıkaracak. Akıllı telefon sektörünü yakından takip eden kişiler için heyecanlı bir bekleyiş sürerken yeni iPhone ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler, iPhone 11'lerin USB-C girişine sahip olmayacağı, Apple'ın Lightning şarj girişiyle yoluna devam edeceğini ortaya koyuyor.

Bu iddiaların sahibi, daha önceden de benzerlerini gördüğümüz gibi akıllı telefon aksesuarı üreticileri. Bu üreticiler, şirketlerden bilgiler alarak ilerleyen süreçlerde akıllı telefonlar için üretecekleri koruma kılıf tasarımlarını oluşturuyorlar. İngiltere merkezli bir telefon aksesuarı satıcısı da daha şimdiden 2019 model iPhone'lar için koruma kılıflarını satışa çıkardı. Şatışa çıkan ürünlerin şarj girişleri ise Lightning olarak görülüyor. İşte o görsel;

Ortaya çıkan bu bilgiler dahilinde iPhone 11'ler de bugüne kadar beklenen USB-C şarj yerine Apple'ın özel sistemini kullanmaya devam edebileceğini söylemek mümkün görünüyor. Ancak elbette bu durumun kesinliği ancak Apple yetkilileri tarafından yapılacak olan bir açıklama veya tanıtımlar sırasında belli olacaktır.