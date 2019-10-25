25.10.2019 03:42

Apple'ın iOS 13 ile başı dertte, bir sorun daha!

iOS 13.1.3 güncellemesi ile AirDrop sorunu ortaya çıktı.



Apple'ın mobil işletim sisteminin güncellemeleri devam ediyor. iOS 13 ile birlikte Apple kullanıcılarının başı bir hayli derde girdi. iPhone 11 ile birlikte karşımıza çıkan iOS 13 güncellemeleri bir bir ardına geldi. Her güncelleme sonrasında ise bir başka sorun çıkmaya başladı.



iOS 13.1.3 güncellemesi ile birlikte şimdi de Air Drop sorunu rapor edildi. iOS 13.1.3 AirDrop sorunu için kullanıcılar Reddit ve Apple forumları üzerinden şikayetlerini bildirmeye başladı.



Apple'dan konu ile ilgili açıklama gecikmedi!

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları yeni güncellemeyi yaptıktan sonra 'iPhone'unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz' uyarısı almaya başladığını belirtti. Apple Destek tarafından yayınlanan bir yazı ile bu sorun doğrulandı.



Sorun U1 Çipi bulunan iPhone modellerinde görülüyor!



Apple, sorunun çözümünün sürümü yeniden yüklemek olduğunu söyledi. Bunun için iTunes üzerinden güncellemeyi tekrar yüklemek gerekiyor. Hatanın devam etmesi durumunda ise cihazın Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götürülmesi gerekiyor.



U1 çipi Apple'ın yeni iPhone modellerinde görülüyor. Bu çip konum algılamada kullanılıyor ve yakındaki cihazların AirDrop'ta öncelikli olarak görüntülenmesini sağlıyor.



Sorun sadece iOS 13.1.3 yüklü cihazlarda da görünmüyor, iOS 13.1.1 ve iOS 13.2 yüklü cihazlarda da görünmesi muhtemel.



Sorunun giderilmesi için DFU moduna getirilerek iOS yazılımının geri yüklenmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Teknotalk.com