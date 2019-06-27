Apple'ın Intel Bağlantılarını Kopardığına Dair Bir Kanıt Daha Ortaya Çıktı

Apple'ın Mac cihazlarında Intel işlemcileri kullanmak istemediğine dair söylentiler gün geçtikçe artıyor. Firmanın kendi işlemcilerini üretmek istediği ve Mac cihazlarında bu işlemcileri kullanacağı konusundaki söylentiler uzun süredir cevapsız kalsa da Apple, bu yolda ilerleyeceğini kanıtlayan bir adım attı.

ARM'nin CPU departmanının başı ve sistem mimarı olan Mike Filippo'yu bünyesine katan Apple, artık kendi işlemcilerini geliştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

LinkedIn profiline bakıldığı zaman bir ay önce Apple'a katıldığı görülen Filippo, ARM'deki geçirdiği süre boyunca Cortex-A76, Cortex-A73 ve Cortex-A57 yongalarının geliştirme sürecini yönetti.

Daha önce Intel ve AMD'de de deneyim kazanan Filippo, konu işlemcilere geldiği zaman ciddi bir tecrübeye sahip. Filippo'nun gelişiyle birlikte teknoloji devinin kendi işlemcilerini üretmesi ve Mac bilgisayarlarında bunları kullanması bekleniyor.

Apple'ın kendi işlemcisini geliştirmesi hakkındaki söylentiler doğruysa Apple'ın çok ciddi bir adım attığını belirtmekte fayda var. Intel işlemcilere olan bağımlılığının ideal olmadığından bahseden Apple, bu senenin başlarında sorun olan Mac satışları için de Intel'i suçlamıştı.

Halihazırda telefonları için kendi yongalarını üreten Apple'ın Mac'leri için de aynı yolu izleyip izlemeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz.