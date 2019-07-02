Apple'ın Hakkında Tek Kelime Etmediği 9 iOS 13 Özelliği

Apple, geçtiğimiz ayın başında düzenlediği WWDC 2019 etkinlikleri kapsamında iPhone'larda kullanılacak olan yeni işletim sistemi iOS 13'ü tanıttı. Pek çok özelliğin tanıtıldığı etkinlikler kapsamında şirket, işletim sistemine yeni eklenecek bazı özellikleri ise söylemeyeceğini zaten açık açık dile getirmişti ancak şirketin iOS 13 beta sürümünü başlatmasıyla birlikte bugüne kadar hiç konuşulmamış olan özellikleri de bir bir ortaya çıktı. İşte iOS 13'te bulunan ancak Apple tarafından pek de dillendirmeyen olan o özellikler;

Fotoğraflardaki Konumları Kaldırma

iPhone'ununuzda bir fotoğraf çektiğiniz zaman, akıllı telefon otomatik olarak fotoğrafın çekildiği konumu, fotoğraf bilgilerine ekliyor. Hatta bununla ilgili dönem dönem kullanıcılara hatıra içerikleri gönderiyor. Ancak iOS 13 ile birlikte dilerseniz fotoğraflarınızın konum bilgisini kaldırabileceksiniz.

Mesajlar Uygulamasında Bulunan Geliştirilmiş Ayrıntılar Bölümü

iPhone sahipleri kullandıkları Mesajlar uygulamasında herhangi bir mesaj içerisinde mesajların ayrıntılarını görebiliyorlar. Ancak bu ayrıntılar şimdilik görüntüleri ve belgeleri içeriyor. iOS 13 piyasaya sürüldüğü zaman ise gönderiler bağlantılar bu bölgeden takip edilebilecek. Bu da Mesajlar uygulamasını biraz daha işlevsel hale getirecek.

Mail Bildirimlerini Kapatma

iOS 13 işletim sisteminde Mail uygulaması büyük bir güncelleştirme alacak ve daha işlevsel hale getirilecek. Bu özelliklerin yanında kullanıcılar, konularına göre gruplandırdıkları maillerinin bildirimlerini kapatabilecekler. Bu da çok sayıda mail alan kullanıcıların işlerini fazlasıyla kolaylaştıracak.

Dosyaları Sıkıştırma ve Sıkıştırılmış Dosyaları Genişletme

iOS 13'ün en etkileyici özelliklerinden bir tanesinin de bu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. iOS 13 kullancıları artık herhangi bir dosyayı sıkıştırabilecekler ya da sıkıştırılmış olarak indirdikleri bir dosyayı genişletebilecekler. Bu da hem belgelerin fazla yer kaplamasının önüne geçecek hem de mail gönderme işlemleri biraz daha kolaylaşacak.

CarPlay Uygulamasındaki Yenilikler

Araç seyahetlerinde CarPlay uygulaması iş görebiliyor. Ancak kullanıcılar CarPlay uygulamasının fazlasıyla işlevsiz olduğunu düşünüyorlardı. Apple bu konuya da el atarak uygulamanın işlevselliğini artırdı. Böylelik iOS 13 kullanıcıları, bir yandan navigasyon yardımı almaya devam ederken diğer yandan da dinlemek için şarkı seçebilecekler.

Ağız Sağlığı Takibi

iOS 13 ile birlikte gelen önemli özelliklerden bir tanesi de ağız sağlığınızın takibini herhangi bir üçüncü parti uygulamaya gerek duymadan yapabilmeniz. Bu özellik sayesinde diş fırçalama takibinizi iPhone üzerinden yapabileceksiniz.

Düşük Veri Modu

Akıllı telefon kullanıcıları için veri kullanımı daima riskli bir konu olmuştur. Neticede hiç bir kullanıcı, internet paketini tüketerek fazla bir fatura ödemek istemez. Apple'da bu konuda gerekli iyileştirmelerini yapmış durumda ve kullanıcılar düşük güç modunu aktif ettikleri zaman internet kullanımı minimalize ediliyor. Bu sayede internet paketlerinin farkında olmadan tüketilmesinin önüne geçilmiş olacak.

Optimize Edilmiş Şarj

Apple'ın iOS 13 ile birlikte kullanıcılarına sunacağı özelliklerinden bir tanesi de telefonun kullanım süresi ile ilgili. Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından bir tanesi olan şarj probleminin önüne geçmek için şirketler, optimize edilmiş şarj modunu kullanıcılarının hizmetlerine sunuyorlar. Bu şirketlerden bir tanesi de şimdi Apple oldu.

Yeniden Tasarlanan Ses Menüsü

Aslına bakacak olursak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ses ayarlarını değiştirdiklerinde ekranın ortasında çıkan büyük gösterge panelini beğenmiyorlardı. Apple da bunun farkına nihayet vardı ve bir devir sona erdi. Bundan sonra ses seviyesini değiştirdiğiniz zaman ekranın sol üst köşesinde küçük bir gösterge paneli göreceksiniz.

Apple'ın bugüne kadar dillendirilmemiş olan iOS 13 özelliklerini sizlerle paylaştık. Elbette işletim sisteminin kararlı sürümüne geçildiği zaman daha pek çok özelliğin hayatımıza girmiş olduğunu göreceğiniz. Bunun için bir kaç ay daha beklememiz gerekiyor.