Apple'ın Güvenliğe Ne Kadar Önem Verdiği Gösteren 3 Yeni Video

Akıllı telefon ve bilgisayar kullanıcıları, dijital ortamdaki risklerin bilincindeler. En ufak bir güvenlik problemi, insanların büyük şirketlere olan güvenlerini sıfıra indirebiliyor. Hal böyle olunca da teknoloji üreticileri, güvenliği daima ön plana çıkarmak istiyorlar. Apple ise bu konuyu reklam malzemesi yapan şirketlerin başında geliyor. Şirket, daha öncelerden yayınlamış olduğu pek çok reklam videosunda kullanıcılarının gizlilik ve güvenliklerine önem verdiklerini göstermişti. Apple'ın yayınlanan son iPhone reklamlarında bir kez daha kullanıcılarının güvenliklerine verilen önem ele alındı.

Apple'ın yayınladığı ilk reklam videosu, iPhone'ların mesajlaşma uygulaması iMessage ile ilgiliydi. Bu reklam videosunda şirketin uçtan uca şifreleme yöntemini kullandığına dem vuruluyordu. İşte o reklam filmi;

Apple'ın son zamanlarda sürekli olarak uçtan uca şifrelemeyle ilgili reklam yapmasının altında farklı bir sebep daha bulunduğu ifade ediliyor. Bu sebep, Donald Trump yönetimi tarafından yayımlanan bir rapor. Edinilen bilgilere göre Trump yönetimi, akıllı telefonlarda ve diğer teknolojik ürünlerde uçtan uca şifreleme yönteminin kaldırılmasını istiyor. Üstelik Trump, bunu şirketlerin tercihlerine bırakmak yerine doğrudan yasaklamayı düşünüyor. Ancak Apple'ın bu konudaki tavrının net olduğunu, yayınlanan bu reklam videosunda bir kez daha görmüş olduk.

İkinci reklam filminde ise şirketin geri dönüşüme verdiği önem gösteriliyor. Şirketin, ürünlerinde kullandığı en küçük parçanın bile geri dönüştürüldüğü ifade ediliyor. Hatta bununla ilgili olarak bir örnek veriliyor.

Yayınlanan son reklam filmi ise şirketin uygulama mağazası olan App Store ile ilgili. Apple, mağazalarına yüklenen uygulamaları gözden geçirdiğini ve kötü amaçlı yazılımları engellediğini ifade ediyor.

Peki sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Apple gerçekten kullanıcılarının güvenliğini sağlayabiliyor mu? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.