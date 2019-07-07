Apple'ın Duyurmadığı 9 Mükemmel iOS 13 Özelliği

Yeni iPhone'larla beraber 2019'un sonbahar aylarında yayınlanması beklenen iOS 13 işletim sistemi, Apple ekosistemine büyük yenilikler getirecek. Bu yeniliklerden sistem geneli karanlık mod, yeni Memoji kişiselleştirmeleri, yeniden tasarlanan Fotoğraflar uygulaması gibi bölümleri duyuran Apple, her iOS tanıtımında olduğu gibi bazı özelliklerden hiç bahsetmedi.

Apple'ın değinmediği özellikler ise iOS kullanıcılarının yıllardır görmek istedikleri bazı şeyleri barındırıyor.

1. Yenilenen ses kontrolü:

iPhone'larda ses arttırmak veya azaltmak istediğinizde cihazın sol tarafında bulunan ses butonlarını kullanmanız gerekiyor. Bu butonlara bastığınızda ise cihazın ekranı açık durumda iken ekran büyük bir ses kontrol paneliyle kaplanıyor ve bu kontrol paneli 3 saniye boyunca ekrandan kaybolmuyor.

iOS 13 işletim sistemiyle beraber bu klasikleşmiş ses kontrolü tarih oluyor ve kullanıcılar rahat bir nefes alıyor zira yenilenmiş ses kontrol paneli ekranın sol tarafında ufak bir şekilde beliriyor.

2. Denetim Merkezi iyileştirmeleri:

Ekranın altından parmağınızı yukarıya doğru sürüklediğinizde açılan Denetim Merkezi ile cihazınızın birçok özelliğini kontrol edebiliyorsunuz. Yeni işletim sistemi sürümüyle beraber Wi-Fi ve Bluetooth ayarları artık çok daha işlevsel hâle geliyor.

3. 3D Touch özelliği yerine Quick Touch geliyor:

Bu yıl tanıtılacak olan yeni iPhone XR ve Xs modellerinde 3D Touch özelliği bulunmayacak. Bunun yerine bu cihazlar Quick Touch isimli yeni bir menüyü üzerlerinde barındıracaklar. Kullanıcıların simgelere uzun basmaları ile Quick Touch aktif olacak ve kullanıcıya uygulamaya özelleştirilmiş bazı seçenekleri sunacak. iOS 13'ü destekleyen tüm iPad'ler de iOS 13 ile beraber Quick Touch'a sahip olacaklar.

4. Boyutu ayarlanabilen el yazısı penceresi:

iOS 13 ile beraber iOS işletim sisteminin klavyesi de güncelleniyor. El yazısıyla yazı yazmak isteyen kullanıcılar artık bu pencerenin boyutunu ayarlayabilecekler.

5. Daha sağlıklı batarya şarjı

iPhone'larda da kullanılan lityum-iyon bataryaları %100'e kadar şarj etmek bu bataryaların çok daha kısa süre dayanmasına sebep oluyor. iOS 13 ile Ayarlar > Pil kısmına Pil Şarjını Optimize Et seçeneği ekleniyor. Bu seçenek aktif iken cihazınızı şarja taktığınızda iPhone'unuz %80'e kadar şarj olacak ve elektrik kesilecek. Bu sayede cihazınızın bataryasının kullanım ömrü artacak.

6. iMessage ve FaceTime için çift SIM desteği:

iOS platformunda sadece cihazınızda tanımlı olan SIM kartınızla iMessage ve FaceTime özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Yeni işletim sistemi sürümüyle iki adet SIM kartı bulunan kullanıcılar artık SIM kartlarına özel FaceTime ve iMessage kullanabilecekler.

7. App Store ile uygulama silmek:

Hâlihazırda ana menüde üzerlerine basılı tutarak silebildiğiniz uygulamaları artık direkt olarak App Store üzerinde yüklü uygulamalar sekmesinden silebileceksiniz. Silmek istediğini uygulamayı sola kaydırmanız ve Sil butonuna basmanız bunu gerçekleştirmek için yeterli.

8. Fotoğraflarda perspektif ayarı:

Açısını düzgün oturtamadığınız ve bu sebeple yamuk çıkan fotoğraflarda artık perspektif ayarı yapabilecek ve fotoğraflarınız mükemmel hâle getirebileceksiniz. Bu işlem için artık 3. Parti bir uygulamaya ihtiyaç kalmayacak.

9. AirDrop için yeni yöntem:

iOS 12'de birisine AirDrop ile belge göndermek istediğinizde paylaş butonuna tıklayıp kişinin üzerine tıklamanız yeterli idi. iOS 13'te ise paylaş butonundan sonra AirDrop butonuna ve ardından belgeyi göndermek istediğiniz kişinin üzerine tıklamanız gerekiyor.

Yukarıda bulunan her bir özellik, iOS 13 işletim sisteminde bulunacak. Özellikle ses kontrol panelinin iOS kullanıcılarının neredeyse hepsini mutlu etmesi bekleniyor. Yeni işletim sistemi yayınlandığında bunu nasıl edineceğinizi yine sizlerle paylaşıyor olacağız.