Apple'ın Artırılmış Gerçeklik 'Sevdası'

Yüz tanıma, OLED (ışık yayan diyot) özellikle ekran ve 999 dolar fiyat. Yeni iPhone X, manşetlere bu üç kritik başlıkla girdi.



Ancak yazılım geliştiricilerin gözü yeni Apple'ın duyuracağı yeni AR (Augmented Reality - artırılmış gerçeklik) özelliklerindeydi.



Yeni iPhone'ların duyurulduğu Apple etkinliğinde, AR bölümüne oldukça geniş bir yer ayrıldı. Oyun geliştiricilerinin hazırladığı demolar gösterildi, animasyonlu yeni emojiler tanıtıldı ve kısaca şirketin yeni telefonlar için asıl cazibe merkezinin AR özellikleri olacağı sinyali verildi.





Mayıs ayında Apple, gerçek dünyaya sanal objelerin entegrasyonunu sağlayan artırılmış gerçeklik platformu ARkit'i tanıtmıştı. Bunu yaparken amacı yazılım ve oyun geliştiricileri, hızla büyüyen bu platforma çekmekti.





Başarılı oldu da.







Dünyanın dört bir yanından yazılımcılar platform için bir koltuğun kapıdan geçip geçemeyeceğini hesaplayan basit mesafe ölçüm uygulamalarından, tabağınıza sanal hamburger getiren restoran uygulamalarına kadar bir çok AR çözümü geliştirdiler.





Ben de bu hafta Shoreditch'te Jamie Shoard'ın havalı ofisinin etrafında sanal güvercin kovalarken buldum. Shoard'ın 4 kişilik mütevazı ekibi, ARKit kullanarak kendinizi yüzlerce sanal güvercinin arasında bulduğunuz "Güvercin Paniği" isimli muzip bir oyun geliştirmişler.





Aslında artırılmış gerçeklik, epeydir ortalıkta. Geçen yıl Pokemon Go adlı oyunla milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının hayatına girdi.



Shoard, ARKit çıkana dek AR uygulamalarının sadece büyük şirketlerin altından kalkabileceği bir iş olduğunu ama Apple'ın yeni platformunun bunu değiştirdiğini söylüyor:



"Böyle bir teknolojiyi geliştirmek yüzlerce kişilik bir ekip ve yıllar alabilirdi. Ama şimdi bizim gibi küçük ekipler bile aylar içinde hayata geçirilebilir"



Jamie Shoard says that until now developing AR apps was a complex business that could only be contemplated by major developers, and ARKit has changed that: "The technology would have taken years to create and a team of hundreds - now it can be done in matter of months by small teams like ours."





He now expects a new flowering of creativity in an app landscape that has been getting quite stale.







Shoard'ın yeni beklentisi giderek bayatlayan mevcut uygulamaların daha yaratıcı işlerle gelişmesi.



Eğer Apple bu AR devriminin kıvılcımını ateşlemek istiyorsa birkaç engeli aşmak zorunda. Bunlardan ilki AR alanındaki rekabet. Google, yıllardır Tango adlı artırılmış gerçeklik platformunu geliştirmek için uğraşıyor. Apple'ın ARKit'i çıktığında rekabette kendisi için tehlike çanlarının çaldığını gördü. Tango'yu tarihin tozlu sayfalarına itip, ARCore platformunu duyurdu. Bu platform, milyonlarca Android telefonlar uyumlu olabilecek bir platformdu.





Ayrıca, Google'ın kendi yazılımcıları da ilk AR deneylerini bu platform üzerinde yaptılar. Mesela, Streetview (Sokak Görünümü) adlı animasyonla Biritish Museum'a zum yapabiliyor, eğitim uygulamasıyla espresso makinasının nasıl çalıştığını öğrenebiliyorsunuz.





Sektörün bir başka büyük oyuncusu Microsoft ise, Hololens setini tanıttı. Şirket bu setle artırılmış gerçekliği okullarda sınıf ortamlarına ve iş yerlerine sokmayı amaçlıyordu.



Hololens gözlük seti, cep telefonlarının sunduğundan daha gerçekçi ve inandırıcı bir deneyim sunarken, bu setin pahalılığı yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.







Pokemon Go'ya geri dönecek olursak, evet bu oyunla başlayan çılgınlık ve sansasyon dinerken, Pokemon Go'nun yerini başka bir artırılmış gerçeklik oyunu da alabilmiş değil.



Deloitte adlı teknoloji araştırma şirketinin Başkanı Paul Lee'ye göre AR oyunlarına ilgi asıl yeni başlıyor: "2018'de yüz milyonlarca telefon kullanıcısının artırılmış gerçeklik uygulamalarını en az 5 kat daha fazla kullanacağını tahmin ediyorum"





Lee, telefonlarımızdaki fotoğraf filtrelerinin de artırılmış gerçeklik olduğunu söylerken, "Artırılmış gerçeklik zaten bir insan aktivitesi - cazibesi de burada. Bir nevi dijital makyaj" yorumunu yapıyor.