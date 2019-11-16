16.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:51

Apple'ın açığını buldu ödül kazandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde daha önce Apple'da bulduğu açık sebebiyle 500 TL ödül kazanan Çayan Temel (20), yeni bulduğu açık sebebiyle hem teşekkür maili aldı hem de 200 TL para ile ödüllendirildi.

Zamanının büyük bir bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren genç yetenek Çayan Temel, Daha öncede Apple'da 2 açık bulmuştum. Şimdi yeni bir açık daha buldum ve yetkili kişilerle mail ve telefon yolu ile görüşmem oldu dedi.

Son olarak Siri uygulaması üzerinden açık bulduğunu belirten Temel, Bu açığım, normalde görüşmede iken Siri'yi açamıyoruz ama yaptığım denemeden sonra ben çağrıdayken Siri'yi açtım ve aynı kişiyle ikili görüşme yaptım. Bu yaptığım işlemi Apple'la bildirdim. Daha sonra yaptıkları incelemenin ardından bana teşekkür ettiler ve 200 TL'lik bakiye gönderdiler. Teşekkür mailimde şunlar yazıyordu, 'Merhaba Çayan bey, süpersiniz! Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.2.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için ufakta bir sürpriz hazırladık. 200 TL ödülünüzü almak için lütfen IBAN, banka ve iletişim bilgilerinizi bu maile yanıtlayarak gönderebilirsiniz' denildi diye konuştu.

Amacının açık bulmak olmadığını kaydeden Temel, şunları söyledi

Ben daha önce telefonda oyun oynarken ücretsiz oyun oynama yolu arıyordum ve bunu bulunca şirketlere bildiriyordum. Şirketlerde bu yönde kendilerine önlemler alıyorlardı. Ben şuana kadar Apple'dan 3 tane, Youtube'da 2 ve E-Devlette 1 adet açık buldum. Ben bulduğum açıkları kimseye söylemeden şirketlere ve firmalara bildirdim. Amacım burada firmaların ve şirketlerin zarar görmesini istemedim. Apple benim mirasım oldu gibi bir şey. Apple'da hata var ve bunları keşfetmek benim için çok kolay. Apple'dan kazandığım paraları sanırım bir yerlere bağışlarım.

Kaynak: DHA