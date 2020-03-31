Apple'ın 2020 Planları Belli Oldu! İşte Detaylar Apple şu sıralar sürmekte olan salgın dolayısı ile çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine yönlendirdi. Yine de tüm bunlar şirketin yeni ürünler üzerinde çalışmasını engellemiyor.

Apple şu sıralar sürmekte olan salgın dolayısı ile çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine yönlendirdi. Yine de tüm bunlar şirketin yeni ürünler üzerinde çalışmasını engellemiyor. Bazı yeni raporlara göre şirket, bu seneyi dolu dolu geçirecek.

Pek Çok Yeni Ürün Tanıtacak

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre şirketin bazı çalışanları, salgının tam da ortasında iken ofisten çalışmaya yönelik izin aldı. Apple'ın pek çok yeni ürün üzerinde çalıştığını göz önüne alırsak bu pek de şaşırtıcı sayılmaz.

Bu yıl HomePod, Apple TV, MacBook Pro, iPad, Watch ve iMac modellerinin yeni nesil versiyonları ile karşılaşmayı bekliyoruz. Tabii tüm bunlara ek olarak ufukta gözüken bir iPhone 9 ve de yıl sonunda tanıtılacak olan iPhone 12 bulunuyor.

Yeni modellerle ilgili bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı ve pandemi nedeni ile olası gecikmelerin yaşanıp yaşanmayacağı da belirsizliğini koruyan detaylar arasında yer alıyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Siz de gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.