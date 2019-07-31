Apple'ın 2020'de sunacağın tüm iPhone Modellerinde 5G Standart Olabilir



Apple'ın 2020 Model iPhone'larının Hepsinde 5G Olabilir

Apple'ın 2020 Model iPhone'ların Hepsinde 5G Olabilir. Akıllı telefonlarda bu yılın özellikle 5G yılı olmasını bekliyorduk. Ancak yaşanan bir takım gelişmeler ve belki de oluşan ticaret savaşları bunu biraz geciktirdi. Yine de akıllı telefon üreticileri 5G modellerini sunmaya başladı.

Apple belki de bunu bir adım öteye taşıyacak. 2020 model iPhone'ların tümünde 5G hizmeti standart olarak sunulabilir. Tarihsel olarak bir çok öngörüsü ve haberleri doğru çıkan analist Ming-Chi Kuo şimdi de 2020 model iPhone'ların en top modellerinin aksine diğer iki modelinde 5G'yi desteklemesini bekliyor.

Kuo'ya göre Apple'ın 1 Milyar dolara Intel'in 5G işini satın aldıktan sonra, bir anlamda 5G modemin maliyetini düşürdü. Bu sayede oluşan olası müşteri potansiyeli sayesinde de hem taşıyıcılardan hemde Intel'in olası 5G modem iş alımlarından dolayı ek kaynak yaratmış olacak.

2020 model iPhone'ların özellikleri konusunda ise hatırlarsanız, 5.4 inçlik ve 6.7 inçlik modellerden bahsediliyor. Truedepth kamera, daha küçük bir çentik ve lazer destekli arka kameralar beklentiler arasında. Bir de buna şimdi 5G desteği beklentisini ekliyoruz.

Bu sayede 2019 sonunda gelecek iPhone modellerinden beklediğimizden daha iyi bir güncelleştirme – yenileme olacak diyebiliriz.

MacRumors

Kaynak: Teknotalk.com