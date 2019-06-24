Apple'ın 16 İnç MacBook Pro Modelinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Bu yılın Şubat ayında, Apple'ın yeni bir tasarıma sahip 16 inçlik bir MacBook Pro çıkartmayı düşündüğü haberleri ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda çıkan bir habere göre cihazın 2020 ya da 2021 yılına kadar gelmeyeceğini belirtiyordu ancak Forbes'un son haberine göre Apple, yeni nesil MacBook Pro'yu bu yıl içinde piyasaya sürecek.

IHS Markit'in analizlerine göre Apple, 16 inçlik MacBook Pro cihazını Eylül'de gerçekleştireceği bir etkinlik için bekletiyor.

IHS Markit'te Kullanıcı Elektroniği Müdür Muavini Jeff Lin, konuya ilişkin olarak, "Apple'ın, geliştirme sürecinde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda, Eylül'de gerçekleşecek Apple 2019 etkinliğinde yeni bir cihazı tanıtmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

IHS Markit'in geçtiğimiz günlerde Apple'ın tabletleri ve dizüstü bilgisayarları için OLED ekranlardan vazgeçtiği yönünde bilgiler destekler nitelikteki açıkladığı özelliklere göre yeni MacBook Pro'larda 3072x1920 çözünürlüğe sahip, LG yapımı 16 inçlik TFT-LCD oksit bir ekran yer alacak.

Tabii ki IHS Markit'in bir analiz firması olduğunu, bu sebeple de bu bilgilerin kesin olmadığını unutmamakta fayda var. Firmanın bugün Microsoft ile ilgili yaptığı analize yukarıdaki haber aracılığıyla ulaşabilirsiniz.