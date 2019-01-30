Apple Hisseleri Kapanış Sonrası Yüzde 5.0'in Üzerinde Yükseldi

– Apple yıllık gelirleri 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 5.0 düşüşle 84.3 milyar dolara gerilerken, şirketin hisse başına kazançları (EPS) rekor düzeyi olan 4.18 dolara yükseldi.

EPS'nin yanında ayrıca şirketin hizmet gelirleri de ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre rekor düzeyine yükselerek 10.9 milyar dolara ulaştı. Uzmanların beklentilerinin üzerinde gelen verilerin ardından Apple hisseleri kapanış sonrası yükselmeye devam etti.

Verilerin ardından Apple hisseleri yüzde 3.0'ün üzerinde değer kazandıktan sonra yüzde 5.71'e yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA