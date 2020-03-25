Apple, Hindistan'da iPhone Üretimini Durdurdu Apple kısa bir süre önce iPhone satın alımına sınır getirmişti ve aynı anda iki adet iPhone almaya izin vermişti. Şirket şimdi ise aldığı karar ile Hindistan'ta iPhone üretimini durdurdu.

Apple kısa bir süre önce iPhone satın alımına sınır getirmişti ve aynı anda iki adet iPhone almaya izin vermişti. Şirket şimdi ise aldığı karar ile Hindistan'ta iPhone üretimini durdurdu.

Koronavirüs Apple'ı da Etkiledi!

Samsung'da bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Hindistan'da üretime ara vermişti. Apple'ın da Samsung gibi Hindistan'da üretimlerine ara verdiği açıklandı. Çin kaynaklı viral salgının daha da yayılmasını engellemek için fabrikalarda üretime ara verildi.

Hindistan'da 500'ün üzerinde vakanın olduğu son açıklanan rakamlar arasında yer almakta. Apple Store'lar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta.

Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte.