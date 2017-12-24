Apple, "Hazine Sandıklarına" Karşı

Bazı dağıtımcıların durmak bilmeyen aç gözlülüğü, "hazine sandığı" (loot box) mekaniğinin video oyunu sektöründe çok yaygın hale gelmesine sebep oldu. Ancak son bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkan ve tuhaf hazine sandığı politikalarıyla insanları rahatsız eden bir kaç oyun, bazı hükumet ve şirketlerin önlem almasına sebep oldu.



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Bir çok eleştiriye göre bu sistem gençleri kumara alıştırarak ödemeleri isteyecekleri paradan çok daha fazlasını ödemelerini sağlıyor. Hem oyuna hemde kumara bağımlı hale gelen oyuncular, normalden çok daha fazla oyun oynuyor ve çok daha fazla para harcıyor. Bu sebepten dolayı ortaya çıkan ateşli tartışmalar Apple'ın da App Store'da bulunan ve hazine sandığı mekaniği kullanan oyunlara karşı bir önlem almasına sebep oldu.



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App Store ödeme ilkelerine gelen güncellemede şu bilgiler yer alıyor: "Hazine sandığı ve benzeri ürün ve hizmetler ile şansa dayalı ödeme sistemleri kullanan uygulamalar bundan sonra ödemeden önce ne olasılıkla hangi ödülün kazanılabileceğini açıklamaları gerekiyor."



Kısacası, App Store'da bulunan oyunlar artık hazine sandıklarının olasılıklarını açık şekilde yayınlamaları gerekecek. Örneğin Hearthstone'da bir kart paketinden ne olasılıkla hangi tip kartların çıkabileceğini görebileceksiniz.



Hazine sandıkları aslında uzun zamandır piyasada hüküm sürüyor. İlk olarak Team Fortress 2'de ün kazanan ve Valve'in oyun yapımını tamamen bırakıp sandık üretimine geçmesine sebep olan bu akım, en son Star Wars Battlefront 2'nin acımasız ve inanılmaz derecede aç gözlü hazine sandığı sistemi yüzünden iyice kötü görülmeye başladı.



Çin hükumeti de benzer bir kuralı ülke dahilinde yayınlanan tüm oyunlara uygulamaya başlamıştı. ABD'de ise bir çok eyalette hazine sandıklarına karşı imza kampanyaları başlatıldı. Sonuçta neredeyse tüm dünya ülkelerinde oynayacağınız çekiliş ve şansa dayalı piyango oyunları kazanma şansını açıklamak zorundalar. Video oyunlarının bu kuraldan muaf olması zaten mantıksızdı diyebiliriz.



