Apple Güney Kore Mağazalarını Yeniden Açtı: Herkes Alınmayacak Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple Güney Kore mağazaları ile ilgili bazı yeni kararlar aldı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple Güney Kore mağazaları ile ilgili bazı yeni kararlar aldı. Ancak hepsinden önemlisi bu mağazalar yeniden açıldı. İşte Güney Kore'deki Apple mağazaları ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Koronavirüs salgını dünyanın tamamında çok ağır bir tablo oluşturdu. Ölü sayısının giderek daha fazla artması bütün sistemleri adeta kilitledi. Çin'de aniden başlayan bu virüs salgını 3 ay içerisinde bütün dünyaya yayıldı ve şirketler İlk başlarda bu salgını pek önemsemedi. Ancak ilerleyen zamanlarda durumun daha da ciddiye gitmesi yetkilileri harekete geçirdi. Birçok uluslararası şirket mağazalarını kapatmak zorunda kaldı.

Apple Güney Kore mağazalarının açılışını yaptı

Apple tarafından bütün güvenlik önlemleri alınarak Güney Kore mağazalarının açılışı yapıldı. Şirketin en çok satış yaptığı ülkelerden birisi de burasıydı.

Apple tarafından geliştirilen hem üst düzey cihazlar hem de eski modeller şirketin mağazasında satışa sunuluyor. Güney Kore şubesinde de yine aynı ürünleri bulmak mümkün. Ancak kuruluşun aldığı bir karara göre herkes bu mağazalara giremeyecek. Apple mağazalara girmek isteyen kişilere ateş ve öksürük gibi semptomlar gösterip göstermediğini soracak. Ayrıca bundan kısa bir süre önce Koronavirüs teşhisi konmuş biriyle etkileşim kurup kurmadıkları da sorulacak.

Tüm bu sorulardan bir tanesine bile evet yanıtı verenler mağazaya alınmayacak. Ayrıca Güney Kore içerisinde açılacak Apple mağazalarının tamamında girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi yüksek olanlar yine mağazaya kabul edilmeyecek. Ayrıca maske kullanımı da önemli kurallar arasında yer alıyor. Sizce Apple tarafından konulan bu mağaza giriş kuralları abartılı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.