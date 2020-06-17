Apple Glass, Gözleri Düzeltebilir: Reçeteli Lenslere Gerek Kalmayabilir Apple Glass ile birlikte reçeteli gözlüklere veya kontakt lenslere elveda denilebilir. Apple Glass otomatik olarak reçeteli gözük veya lens kullananların gözlerini düzeltebilir.

Apple Glass ile birlikte reçeteli gözlüklere veya kontakt lenslere elveda denilebilir. Apple Glass otomatik olarak reçeteli gözük veya lens kullananların gözlerini düzeltebilir. İşte Apple'dan kendi kendini düzelten lens patenti.

Apple Glass ile Reçeteli Lenslere veya Gözlüklere İhtiyaç Olmayabilir

PhoneArena tarafından aktarılan habere göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), kendi kendini düzelten lenslerin kullanılmasına izin verecek teknoloji için Apple'a bir patent verdi. Verilen patentte ürün "ekranlı taşınabilir bir elektronik cihazı tutmak için başa takılan ekran aparatı" olarak nitelendirilmekte.

Apple Glass, otomatik ayarlanan bir görme düzeltme sistemine sahip olabilir. Patentte reçete bilgilerine göre ayarlamak için yapılandırılmış bir işlemcinin olacağı yazmakta. Apple dahil tüm teknoloji şirketleri pek çok patent almakta. Apple'ın kendi kendini düzelten lenslere sahip ürününü piyasaya sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.

Apple'ın ileride atacağı adımlar kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak edilmekte. Apple Glass hakkında geçtiğimiz aylarda gelen sızıntıda cihazın 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenmekteydi.

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