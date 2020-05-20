Apple Glass Fiyat Etiketi Belli Oldu: iPhone 12 Detayı
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Apple Glass Fiyat Etiketi Belli Oldu: iPhone 12 Detayı

Herkesin büyük bir merakla beklediği Apple Glass, fiyat etiketi haberleri ile gündeme oturmayı başardı.

Apple Glass Fiyat Etiketi Belli Oldu: iPhone 12 Detayı
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Herkesin büyük bir merakla beklediği Apple Glass, fiyat etiketi haberleri ile gündeme oturmayı başardı. Artırılmış gerçeklik gözlüklerine çok farklı bir düzey getirmesi beklenen bu cihaz, tahmin edildiği gibi yüksek bir fiyatla piyasaya sunulacak.

Dünyanın en büyük akıllı ürün şirketleri içerisinde yer alan Apple, 1 trilyon dolar değere sahip. Şirket hem bu piyasa değerini korumak hem de Apple kullanıcılarını arttırmak için yeni hizmetler geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan birisi de uzun bir süredir bahsi geçen Apple Glass.

Apple Glass beklenen fiyatta olacak

Artırılmış gerçeklik alanında önemli bir değişiklik yaratması beklenen Apple Glass hakkında öncelikle kullanım şekli detayına bakalım. Firma bu cihazları Apple akıllı saatlerinde olduğu gibi bir iPhone akıllı telefonuna bağlı olarak kullanım imkanı sunacak.

Apple akıllı gözlükleri ile ilgili bir diğer önemli detay ise çıkacağı tarih. Şirketin bu modellerini 2020 yılının son aylarında çıkarması bekleniyor. Normal şartlarda birçok analist 2021 yılında çıkabileceğini söylüyordu. Ancak işin tuhaf tarafı ise iPhone 12 detayı ile ilgili oldu. Gelen sızıntılara göre iPhone 12 cihazı da 2020 yılının sonlarında kullanıcıyla buluşacak.

Yeni Apple Glass modelleri ile ilgili önemli olan başka bir detay, LIDAR tarayıcı kullanılacağı yönünde. Firma kamera teknolojisini ileri seviyeye götüren bu teknoloji sayesinde, önemli bir donanım özelliği kazanmıştı. Son olarak gelelim cihazın fiyatına. Bu model 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye fiyatının ise en az 4.500 TL civarında olması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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