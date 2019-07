Apple, Face ID ve Touch ID ile iCloud'a Girişi Test Ediyor

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS, bu yılın sonbahar aylarında tanıtılacak olan yeni iPhone serisi akıllı telefonlarla beraber yeni sürümü iOS 13'e kavuşacak. Teknoloji devi Apple, iOS 13 işletim sistemi sürümüyle beraber performans iyileştirmelerinin yanında yepyeni özellikleri de bu işletim sistemine dâhil edecek.

Apple; henüz son kullanıcısına yayınlamadığı iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina işletim sistemleri ve sürümleri için beta test programını devam ettiriyor. iOS 13 beta programında ise bugün Apple'ın yaklaşık bir ay kadar önce duyurmuş olduğu giriş özelliği, beta kullanıcılarının test etmeleri için aktif hâle getirildi.

Safari internet tarayıcısı üzerinden iCloud'un beta sürümüne erişen kullanıcılar, yukarıdaki fotoğrafta görülen bir pencereyle karşılaşıyorlar. Bu pencerede kullanıcıların hâlihazırda iCloud için kayıtlı olan e-posta adresi ve şifrelerini kullanmadan sadece parmak izlerini veya yüzlerini taratarak giriş yapmalarına olanak tanınıyor.

App Store'dan herhangi bir uygulamayı indiren kişilerin kullandığı parmak izi ile doğrulama iOS 13 ile yeni bir boyut kazanıyor. Apple'ın "Sign in with Apple" (Apple ile giriş yap) adını verdiği yeni özellik ile artık şifre unutma gibi dertlerin veya yanlış şifre girme gibi can sıkıcı durumların yaşanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.