Apple eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul etti: Kullanıcılara yarım milyar dolar tazminat ödeyecek

03.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:55

Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden Apple şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.



Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Euronews.com'da Görüntüle