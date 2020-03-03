Apple eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul etti: Kullanıcılara yarım milyar dolar tazminat ödeyecek
Haberler » Dünya » Apple eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul etti: Kullanıcılara yarım milyar dolar tazminat ödeyecek - Haberler

Apple eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul etti: Kullanıcılara yarım milyar dolar tazminat ödeyecek

2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul eden Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine 25 dolar tazminat ödeyecek

03.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:55
Apple eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul etti: Kullanıcılara yarım milyar dolar tazminat ödeyecek

Eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiası üzerine açılan davada 500 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirketi, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine talep etmeleri halinde 25 dolar ödemede bulunacak.


Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler