Apple Ekran içi Parmak İzi Sensörü Üzerinde Çalışıyor Olabilir!
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Eylül, Apple, Teknoloji

Apple Ekran içi Parmak İzi Sensörü Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

2018 yılında hayatımıza giren ekran içi parmak izi sensörü pek çok yönden kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir özellik olarak öne çıkıyor.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
Apple Ekran içi Parmak İzi Sensörü Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

2018 yılında hayatımıza giren ekran içi parmak izi sensörü pek çok yönden kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir özellik olarak öne çıkıyor. Apple ekran içi parmak izi sensörü ile gelen bir modelle karşımıza çıkabilir.

Apple Ekran içi Parmak İzi Sensörü Teknolojisini Kullanacak mı?

Apple tarafında ortaya atılan sızıntılar önümüzdeki aylarda iPad Air (4th) ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Sızıntılar dahilinde Eylül 2020 döneminde tanıtılması beklenen cihazın ekran içi parmak izi sensörü ile geleceğine yönelik bazı yeni raporlar ortaya çıktı.

Raporlar, tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi ekran yüzeyinden biyometrik doğrulama yapabilen bir sensörü işaret ediyor. Buna karşın konu hakkında daha fazla detaya verilmiyor.

Apple, şimdiye kadar akıllı telefon modellerine ekran içi parmak izi sensörü teknolojisini dahil etmekten kaçındı. Buna karşın iPhone 12 modellerinde bu teknoloji ile karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor. Eğer olmazsa iPad Air (4th) şirketin bu teknolojiyi içeren ilk ürünü olabilir.

Tabii tüm bunların şu aşamada birer sızıntıdan ibaret olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Nitekim benzer raporları ve söylentileri daha öncesinde de duymuştuk. Eğer iddialar doğru ise ilerleyen dönemlerde bu konu ile ilgili daha fazla sızıntı ile karşılaşmamız oldukça muhtemel. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

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