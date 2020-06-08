Apple'dan sosyal mesafeye uygun selfie çekmek isteyenlere yeni çözüm! Apple, pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralını bozmadan selfi çekmek isteyenler için yeni bir çözüm buldu.

Apple, bu yazılım patenti ile sosyal mesafeyi bozmadan fiziksel uzaklıkları yok edecek,insanları bir araya getirip selfie çekmesine olanak sağlayacak. Peki bu nasıl mümkün?

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu pandemi süreci yediden yetmişe bir çoğumuzun hayatını derinden etkiledi ve değiştirdi.

Sosyal mesafeyi koruma isteği ile eskisi kadar yakın olamadığımız için bir araya gelip selfie çekmekten kaçınır hale geldik. Bu süreçte Apple, yazılımı hayata geçirmek için süreci hızlandırdı. .

Apple'ınpatentini aldığı yazılım,Zoom ya da Skype'ın çalışma mantığı ile aynı olacak. Peki yazılım ?

DAVETİ KABUL EDEN ODAYA GİRER..

Beirli bilgilere göre kullanıcı, kamera uygulamasından selfie'ye katılmasını istediği arkadaşına davet yollayacak. Daveti kabul eden kişi görüntülü konuşmaya katılır gibi grup selfie çekimine katılacak. Davete katılanlar kadrajda yerini alacak ve istedikleri gibi yerlerini değiştirebilecekler.Herkes nerede çıkacağını belirledikten sonra selfie çekimi yapılacak.

Böylece mesafe tanımaksızın insanlar bir araya gelecek ve bu anı ölümsüzleştirebilecek.

UYGULAMA HANGİ SÜRÜM İLE GELECEK ?

Apple'ın aldığı selfie yazılım patenti, her ne kadar koronavirüs salgınıiçin yazılmış gibi görünse de ilerleyen süreçte de sıkça kullanılacak gibi görünüyor.

Öyle ki Apple grup selfie çözümü için ilk patent başvurusunu 2018 yılında yaptı. Tesadüfen de patent geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Apple'ın bu teknolojiyi iOS 14 ile birlikte tüm IOS cihazlarına eklemesi bekleniyor.